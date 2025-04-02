Çin’den tansiyonu yükselten askeri tatbikat

Çin, Tayvan'ın bağımsızlık talebine karşı geniş çaplı askeri tatbikat başlattı. Euronews'te yer alan habere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı sözcüsü Shi Yi, deniz, hava, kara ve roket kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatların "Tayvan'ın bağımsızlığına karşı ciddi bir uyarı ve güçlü bir kontrol" amaçlı olduğunu söyledi. Bu adım, Tayvan lideri Lai Ching-Te'nin geçtiğimiz ay Pekin'i "yabancı düşman güç" olarak nitelendirmesinin ardından geldi. Çin, Tayvan'ı gerektiğinde güç kullanarak kontrol altına alabileceği topraklarının bir parçası olarak görüyor.