Çin’den Tayland açılımı: Stratejik uyum ve büyük projelere hız verilecek

Şi, Tayland Kralı'nın 50 yıl sonra Çin'i ziyaret eden ilk hükümdar olmasına dikkat çekerek bunun Bangkok yönetiminin ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini ifade etti.

STRATEJİK UYUM VE KALKINMA İŞBİRLİĞİ MASADA

Her iki ülkenin de ulusal kalkınma açısından kritik bir dönemde olduğuna işaret eden Şi, Çin'in Tayland ile stratejik uyumu derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti. Şi, özellikle Çin-Tayland demir yolu, yapay zeka, dijital ekonomi, uzay ve havacılık gibi yükselen teknolojilerde işbirliğinin genişletileceğini açıkladı.