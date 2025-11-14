Çin’den Tayland açılımı: Stratejik uyum ve büyük projelere hız verilecek
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyaret için Pekin’de bulunan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile görüşmesinde iki ülke arasında “aile gibi” tanımladığı köklü bağların daha da güçlendirileceğini söyledi.
Şi, Tayland Kralı'nın 50 yıl sonra Çin'i ziyaret eden ilk hükümdar olmasına dikkat çekerek bunun Bangkok yönetiminin ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini ifade etti.
STRATEJİK UYUM VE KALKINMA İŞBİRLİĞİ MASADA
Her iki ülkenin de ulusal kalkınma açısından kritik bir dönemde olduğuna işaret eden Şi, Çin'in Tayland ile stratejik uyumu derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti. Şi, özellikle Çin-Tayland demir yolu, yapay zeka, dijital ekonomi, uzay ve havacılık gibi yükselen teknolojilerde işbirliğinin genişletileceğini açıkladı.
PEKİN'DEN TARIM ÜRÜNLERİ ALIMINI ARTIRMA SÖZÜ
Çin Devlet Başkanı ayrıca Tayland'dan yüksek kaliteli tarım ürünlerinin ithalatını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.
Tayland Kralı Vajiralongkorn da ülkesinin Çin'in kalkınma deneyimlerinden dersler çıkarmayı, farklı alanlarda işbirliğini genişletmeyi ve halklar arasında etkileşimleri artırarak Tayland-Çin dostluğunu derinleştirmeyi istediğini belirtti.