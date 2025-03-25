Çin’den Tayvan ablukası

Çin, Tayvan'ı ablukaya almaya hazırlanıyor. Independent'in Amerikan basınına dayandırdığı haberde, Çin'in Tayvan'ı kuşatıp pes ettirmek için her zamankinden daha hazır olduğu kaydedildi. Böylesi bir ablukanın savaş gerekçesi olarak görülüp küresel bir krizi tetikleyeceği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'i caydıracak adımları atıp atmayacağının bilinemediği savunuldu. Çin lideri Şi Cinping'in orduya verdiği 2027'ye kadar hızlıca modernleşme emrinin sonuçlarının son tatbikatlarla görüldüğü ifade edildi. Uzmanların muhtemel abluka senaryolarına da haberde yer verildi.