Çin’den Tayvan’a çifte kuşatma

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan'ı 'kuşatmaya' devam ediyor. Pekin yönetimi bir yandan adayı geniş çaplı askeri tatbikatlarla baskı altına aldı diğer taraftan ise diplomatik baskılar harekete geçirildi. Çin, karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve işbirliği mekanizmalarını durdurduğunu açıkladı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli işbirliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alındı. Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri'nin artık yapılmayacağı belirtildi. Çin ayrıca Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatlar nedeniyle G7 ülkelerinin yaptığı ortak açıklamanın ardından, söz konusu ülkelerin büyükelçileriyle ortak imzacı Avrupa Birliği'nin Pekin'deki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ni çağırarak rahatsızlığını aktardı.ÇİN savaş uçakları ve gemileri, 1955'te ABD tarafın dan fiili deniz ve hava hattı olarak belirlenen, Tayvan Boğazı'nı ikiye ayıran Orta Çizgi'yi geçti. 1995-1996'daki İkinci Boğaz Krizi'nden beri ilk kez Tayvan Adası yakınlarına güdümlü füzeler fırlatıldı. Uzmanlara göre Pekin, fiili hattın ötesine geçerek, statükoyu güç yoluyla değiştirebileceği mesajını veriyor.