Çin’den tehlikeli tatbikat: Tayvan çevresi kuşatıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, "Adalet Görevi 2025" adı verilen tatbikatın Tayvan Boğazı'nın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğu bölgelerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Sözcü Şı, komutanlığa bağlı kara, hava, deniz ve roket kuvvetleri birliklerinin katıldığı tatbikatın, hava-deniz muharebe hazırlık devriyeleri, kapsamlı üstünlüğün birlikte ele geçirilmesi, kilit liman ve bölgelerinin bloke edilmesi ve ada zinciri dışından müdahalelere tam boyutlu caydırıcılığa odaklandığını ifade etti.

Muhripler, firkateynler, savaş jetleri, bombardıman uçakları ve insansız hava araçlarının katıldığı tatbikatta uzun menzilli roket atışları da yapıldığını aktaran Şı, tatbikatta kara hedeflerine simülasyon saldırıları, deniz hedeflerine ise gerçek mühimmatla saldırılar düzenlendiğini kaydetti.

Tatbikatın Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere "sert bir uyarı" ve "güçlü bir caydırıcı" olacağını belirten Şı, bunun Çin'in egemenliğini ve ulusal birliğini korumak için "meşru ve gerekli bir eylem" olduğunu savundu.

Fucien Eyaleti Sahil Güvenliği de askeri tatbikat ile eş zamanlı olarak Tayvan Adası'nın çevresinde "kapsamlı kanun koruma devriyesi" yürüttüğünü duyurdu.