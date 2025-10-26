Çin’den ulusal savunma ve veri hamlesi: 'Gaofın-14' yörüngedeki yerini aldı
Çin, yüksek çözünürlüklü optik gözlem uydusu "Gaofın-14 02"yi başarıyla uzaya fırlattı. Uydu, hem ulusal savunmayı destekleyecek hem de ekonomik kalkınmaya temel coğrafi veriler sağlayacak.
Xinhua ajansının haberine göre, yüksek çözünürlüklü optik yer gözlem uydusu "Gaofın-14 02", Long March (Uzun Yürüyüş) 3B taşıyıcı roketiyle, Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 603. başarılı taşıma görevi oldu.
Küresel ölçekte yüksek netlikte stereo imaj yakalama kabiliyetine sahip uydunun ulusal savunma ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek temel coğrafi veri sağlaması hedefleniyor.
İLK GAOFIN UYDUSU 2013'TE FIRLATILMIŞTI
Çin, Gaofın uydularını uzaydan daha net yer gözlemleri yapabilmek amacıyla ilk kez 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1, 2013'te uzaya gönderilmişti.
Adı Çince'de "yüksek çözünürlük" anlamına gelen Gaofın uydularından halen 36'sı aktif halde bulunuyor.