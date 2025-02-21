Çin’den yeni pandemi uyarısı

Çinli araştırmacıların, yarasalar üzerinde yaptıkları çalışmalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs tespit ettikleri bildirildi. Kovid-19 salgınına yol açan koronavirüsün kaza sonucu çıktığı iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki çalışmalarıyla tanınan Çinli virüs bilimci Şı Cıngli'nin öncülük ettiği araştırma ekibi, bulgularını uluslararası bilim dergisi "Cell"de yayımladı. Araştırmacılar, Çin'in Hong Kong bölgesinde yaşayan "pipistrellus" cinsi Japon yarasalarında "HKU5" koronavirüsünün türevi olan yeni tip koronavirüs tespit etti. Araştırmacılar, insanlara bulaşma riski taşıdığı uyarısında bulundu.