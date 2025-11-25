Çin’den yeni uzay adımı: ‘Uzun Yürüyüş-2F’ roketi uzaya fırlatıldı

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), "Shenzhou-22" aracının Çin uzay istasyonu ile hızlı ve otonom kenetlenme gerçekleştireceğini duyurdu.

İNSANSIZ GÖREV: UZAY GIDALARI, UZAY İLAÇLARI, TAZE MEYVE-SEBZELER TAŞIYOR

Açıklamada, Shenzhou-22'nin insansız bir görev olduğu belirtilirken aracın; uzay gıdaları, uzay ilaçları, taze meyve-sebzeler ve istasyon için gerekli yedek parçaları taşıdığı ifade edildi.