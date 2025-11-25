Çin’den yeni uzay adımı: ‘Uzun Yürüyüş-2F’ roketi uzaya fırlatıldı
Çin, “Shenzhou-22” uzay aracını taşıyan “Uzun Yürüyüş-2F” roketini bugün Pekin saatiyle 12.11’de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden başarıyla uzaya gönderdi.
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), "Shenzhou-22" aracının Çin uzay istasyonu ile hızlı ve otonom kenetlenme gerçekleştireceğini duyurdu.
İNSANSIZ GÖREV: UZAY GIDALARI, UZAY İLAÇLARI, TAZE MEYVE-SEBZELER TAŞIYOR
Açıklamada, Shenzhou-22'nin insansız bir görev olduğu belirtilirken aracın; uzay gıdaları, uzay ilaçları, taze meyve-sebzeler ve istasyon için gerekli yedek parçaları taşıdığı ifade edildi.