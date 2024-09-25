Çin’e rağmen geri adım atmadılar: Füzeler Filipinler’de kalacak

ÇİN FÜZELERDEN RAHATSIZ

Çin ise bölgesel istikrar ve barışı tehlikeye atabileceği gerekçesiyle ABD'nin Filipinler de dahil olmak üzere bölgeye artan askeri yığınaklarına şiddetle karşı çıkıyor.

Filipinler, Çin'in taleplerini Filipinler'in içişlerine müdahale olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, füze sistemi nisanda ortak muharebe tatbikatları için Filipinler'e nakledilmiş olsa da, uzun süredir müttefiklerin ortak tatbikatları sırasında ateşlenmedi.