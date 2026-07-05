Çin’i sel ve fırtına vurdu: 5 ölü

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Tongliao ili steplerinde sürü otlatan 2 çoban, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Liaoning eyaletinin Fuşun ilinde de dün gündüz saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle selde 3 kişi yaşamını yitirdi. Kentte selin etkilediği bölgelerde yaşayan 3 bin 596 kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Bu arada ülkenin güneyinde de Maysak Tropik Fırtınası nedeniyle alarm durumu devam ediyor. Dün gece, Vietnam'ın Kuan Ninh eyaletinde etkili olan tropik fırtına kuzeye hareket ederek, Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde şiddetli rüzgarlarla yağış getirdi.

Guangşi'nin Fangçınggang şehrinde taşan nehirler, caddeleri göle çevirdi. Kurtarma ekipleri, sel sularında mahsur kalanlara şişme botlarla yardım etti.