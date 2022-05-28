Çin’i vura sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Çin'in güneyindeki Yünnan ve Fucien eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, perşembe gecesi başlayan yoğun yağışın sebep olduğu sel ve toprak kaymaları evlere, altyapıya ve tarım alanlarına zarar verdi.