Çin’in Gansu eyaletinde sel medyana geldi: 10 kişi öldü

Çin'in Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Çin’in Gansu eyaletinde sel medyana geldi: 10 kişi öldü
DHA

Çin basını, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti ve çevresinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen ani seller sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, Dingxi'de kamp yapan bir grup turistin, sel nedeniyle mahsur kaldığını belirterek, arama kurtarma çalışması başlatıldığını kaydetti.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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