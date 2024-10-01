Çin’in kuruluş yıl dönümü: Putin, Devlet Başkanı Şi Cinping’i tebrik etti

STRATEJİK ORTAKLIK DEVAM EDECEK

Putin ayrıca Rusya-Çin ilişkilerine değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını ve birçok büyük ölçekli ikili projenin hayata geçirildiğini belirtti. Çok taraflı örgütlerdeki (BM, BRICS, SCO) işbirliğinin önemine dikkat çeken Putin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.