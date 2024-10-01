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Giriş Tarihi: 1.10.2024 16:28

Çin’in kuruluş yıl dönümü: Putin, Devlet Başkanı Şi Cinping’i tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e tebrik mesajı yolladı. Tebrik, Çin’in 75’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapıldı.

DHA
Çin’in kuruluş yıl dönümü: Putin, Devlet Başkanı Şi Cinping’i tebrik etti

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Putin'in mesajında Çin'in ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik alanlardaki etkileyici başarılarına vurgu yaptığı belirtildi. Putin, "Liderliğiniz altında Çin, küresel konumunu başarılı bir şekilde güçlendirmiş ve önemli bölgesel ile uluslararası meselelere katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK DEVAM EDECEK

Putin ayrıca Rusya-Çin ilişkilerine değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını ve birçok büyük ölçekli ikili projenin hayata geçirildiğini belirtti. Çok taraflı örgütlerdeki (BM, BRICS, SCO) işbirliğinin önemine dikkat çeken Putin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

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Çin’in kuruluş yıl dönümü: Putin, Devlet Başkanı Şi Cinping’i tebrik etti
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