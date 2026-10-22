Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 120 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde deprem
AA
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünün 7 olduğunu açıkladı.

Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 120 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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