Çinli dolandırıcıdan dev kripto vurgunu! 128 bin kişi mağdur

Metropolitan Polis'ten yapılan açıklamaya göre, Qian 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de 128 binden fazla kişiyi dolandırarak topladığı paraları bitcoin varlıklarında sakladı. Soruşturma kapsamında Qian'dan toplam 61 bin bitcoin ele geçirildi.

Yadi Zhang adıyla da bilinen Çin vatandaşı Zhimin Qian, Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde yaklaşık 6,7 milyar dolar (278 milyar TL) değerindeki devasa dolandırıcılık operasyonunda suçunu kabul etti.

KRİPTO TARİHİNİN EN BÜYÜK VURGUNLARINDAN BİRİ

BBC'de yer alan habere göre, 47 yaşındaki Qian'ın, sahte belgelerle Çin'den kaçarak Birleşik Krallık'a giriş yaptığı ve burada mülk satın alarak çalıntı parayı aklamaya çalıştığı tespit edildi. Polis, sanığın beş yıl boyunca adaletten kaçtığını, sürecin birden fazla ülkenin iş birliğini gerektiren bir soruşturma olduğunu açıkladı.

Qian'ın operasyonunda rol oynayan Jian Wen adlı Çinli bir paket servis çalışanı da geçen yıl suçlu bulunmuştu. Wen, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklayarak mütevazı yaşamından Kuzey Londra'da milyonlarca sterlinlik bir eve taşındı. Ayrıca Dubai'de 500 bin sterlin değerinde iki mülk satın aldı.

Çin basınına göre, Qian'ın planı özellikle 50 ila 75 yaş arası yatırımcıları hedef aldı. Yatırımcılara günlük temettü ve garantili kar vaat eden sistem, dönemin kripto para çılgınlığından faydalanarak yüz milyonlarca yuan topladı.

Başsavcı yardımcısı Robin Weyell, "Birleşik Krallık'ta kripto para birimlerine yönelik en büyük el koyma işleminin gerçekleştiği bu dava, dolandırıcıların elde edebileceği suç gelirlerinin boyutunu gösteriyor" dedi.

Metropolitan Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve mağdurların paralarının bir kısmının Çin'de oluşturulan tazminat programıyla iade edilmeye başlandığını belirtti.

Zhimin Qian, hüküm tarihi açıklanana kadar gözaltında tutulmaya devam edilecek.