Çinliler Türkiye üzerinden ABD’ye akın ediyor

ABD'nin resmi verilerine göre, geçen sene Meksika sınırından ABD'ye girmeye çalışan 24 bin Çin uyruklu kişi yakalandı. Ülkenin önde gazetelerinden New York Times'ın (NYT) haberinde, söz konusu rakamın bundan önceki 10 yıllık dönemde güney sınırında yakalanan toplam Çinli sayısını geçtiğine dikkat çekildi. O dönemde Meksika sınırından ABD'ye girmeye çalışan Çinli sayısı toplamda 15 binden azdı. NYT, Çin'den bu kadar büyük bir göç akınının en son 1990'larda yaşandığına işaret etti.Haberde, Meksika sınırından ülkeye girmeyi planlayan Çinlilerin, önce Türkiye'ye gittiğini, oradan da kendilerinden vize istemeyen Ekvador'a geçtikleri yazıldı. Güney Amerika ülkesine varanlarınsa Kolombiya ve Panama üzerinden ABD'ye ulaştığı belirtildi. NYT, ABD'ye giren Çinlilerin çoğunun kendi ülkelerinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, orta sınıfa mensup yetişkinler olduğunu aktardı.