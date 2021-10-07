Cinsel istismarla suçlanan İngiltere Prensi Andrew davasında yeni gelişme!

Tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak intihar ettiği öne sürülen, reşit olmayan kızlarla kurduğu fuhuş ticaretinin başındaki isim olan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın başlattığı skandallar zinciri devam ediyor.
YENİ BELGELER SEYRİ DEĞİŞTİREBİLİR
Aralarında eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump'ın da olduğu söylenen cinsel istismar zincirine dahil olan İngiltere Prensi Andrew, kendisine dava açan Virginia Roberts Giuffre nedeniyle zor günler geçiriyor.
Epstein'ın kurbanlarından olan Giuffre'nin, 17 yaşındayken Prens Andrew'un kendisini istismar ettiği iddiasıyla açtığı davayla dünya gündemine oturmuş durumda. Sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olan Prens Andrew'la para karşılığında zorla birlikte olduğunu iddiasıyla dava açan Giuffre, Kraliyet Ailesi'ne zor günler yaşatıyor.
2020 yılından bu yana devam eden dava nedeniyle halk önüne çıkmaktan kaçınan Prens Andrew'un, skandal dava ile ilgili bir belgeyi mahkemeye sunduğu ortaya çıktı.
Annesi Kraliçe Elizabeth'in, oğlunun cinsel saldırı suçlamalarından kurtulması için bütçesinden milyonlarca sterlinlik harcama yaparak tuttuğu avukatların mahkemeye sunduğu belgelerin, davanın seyrini değiştireceği söyleniyor.
İngiliz medyasında, mahkemeye sunulan gizli belgelerin, o dönem 17 yaşında olan Giuffre'nin "rızası" olduğunu ortaya çıkaracağı iddialarının yanı sıra, Prens Andrew'un olay saatinde başka yerde olduğunu kanıtlayacağı da öne sürülüyor.İngiltere Kraliçesi Elizabeth cinsel istismarla suçlanan oğlunu böyle savundu!