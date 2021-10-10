Cinsel istismarla suçlanan Prens Andrew’a şok! İngiliz Kraliyeti kararını verdi

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin son yıllarda yaşadığı en büyük skandala imza atan York Dükü Prens Andrew zor günler yaşıyor. ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın düzenlediği partilerde, reşit olmayan kızlarla birliktelik yaşamakla suçlanan Prens Andrew, hakkında açılan davada aklanma mücadelesi veriyor.
Epstein'ın kurbanlarından olan Virginia Roberts Giuffre'nin, 17 yaşındayken Prens Andrew'un kendisini istismar ettiği iddiasıyla açtığı dava devam ederken, Kraliçe Elizabeth, oğlunu davada aklamak için oldukça deneyimli bir avukat ordusu için şimdiden milyarlarca sterlinlik harcama yapmış durumda.
İngiliz basınına yansıyan haberlerde sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinen ve yasa dışı eğlencelerine dahil olmakla suçlanan York Dükü Prens Andrew hakkında kesin bir karar verilmemiş olsa da, Andrew'un kardeşlerinin olay yaratacak bir adım attığı belirtildi.
KARDEŞLERDEN ŞOK KARAR
Prens Charles, Prenses Anne ve Prens Edward, davanın sonucu ne olursa olsun Prens Andrew'un bundan böyle bir daha Kraliyet Ailesi'nin halka açık etkinliklerine katılmaması yönünde karar aldı.
The Sun'ın haberine göre, geçtiğimiz Ocak ayında yaptıkları gizli zirvede, Andrew'un Kraliyet etkinliklerinden men edilmesi gerektiğine karar veren Prens Charles, Prenses Anne ve Prens Edward'ın bu kararı, büyük soru işareti yarattı.
"İTİBARIMIZ ZEDELENİYOR"
Andrew'un tüm Kraliyet etkinliklerinden men edilmesi gerektiğine karar veren kardeşlerinin kararı, İngiliz medyasında Andrew'un suçlu olduğuna dair şüpheleri de kuvvetlendirdi.
Kraliyet Ailesi'nin itibarını zedelediği düşünülen Prens Andrew'a verilen bu karardan dönüş olmadığı bildirildi.
JEFFREY EPSTEIN'IN ÖLÜMÜ
ABD tarihinin en büyük cinsel taciz skandallarından biri olan ve dünya çapında birçok siyasinin adının karıştığı Jeffrey Epstein'ın fuhuş zinciri davasında yaşanan yeni bir gelişme, büyük ses getirdi. Sapık milyarder Epstein, fuhuş ağı kurmak ve küçük çocuklara sistematik olarak cinsel istismarda bulunmak suçlarından yakalanarak cezaevine konmuş, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra ise hücresinde baygın halde bulunmuştu. Boynunda izler fark edilen Epstein, intihar olduğu iddia edilen ölümünün öncesinde ise kamera sistemiyle gözetim altına alınmıştı.
Aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton gibi isimler olmak üzere yıllar boyunca kurduğu fuhuş ağında dünyanın önde gelen zengin isimlerine reşit olmayan küçük kızlarla ilişki sağladığı ortaya çıkan, sapıl milyarderin birçok isme şantaj yaptığı söylentisinin ardından Epstein, hücresinde asılı halde bulunmuştu.