Cinsel istismarla suçlanan Prens Andrew’a yeni darbe! Eski masözü açıkladı…

O dönem 34 yaşında olan Emma, Andrew'un danışmanından gelen masaj talebi üzerine Prens'in özel mülküne gittiğini anlattı. Yanında kendi masaj masasını taşıyan Emma, Andrew'un masaj yapılması için oldukça loş olan bir yatak odası ayarladığını görünce oldukça rahatsız olduğunu aktardı.

Andrew'un, masaj için oldukça yüksek bir seviyede duran bir masaj yatağına uzanmış olduğunu belirten Emma, bu durumun istenmeyen bir teması da beraberinde getirdiği için kendisinin oldukça zor bir durumda kaldığını söyledi.