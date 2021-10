Cinsel istismarla suçlanıyordu: Prens Andrew davasında yeni gelişme! Mahkeme tarih verdi...

PRENS ANDREW'UN 7 GÜNLÜK GÖRÜNTÜ KAYDI VAR

İleride yapacağı şantajlarda kullanmak üzere kayıt altına alınan görüntülerde, Prens Andrew'a ait 7 günlük kritik bir kaydın da yer aldığı detayını veren Farmer, bu görüntülerin tarihinin 2000 yılına ait olduğunu söyledi.

Farmer ayrıca, devasa kontrol odalarında bulunan sayısız ekranda, evde olan biten her şeyi her an izleyen Epstein'ın, zaman zaman bu görüntülerle kendini tatmin ettiğini de sözlerine ekledi.