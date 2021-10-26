Cinsel istismarla suçlanıyordu: Prens Andrew davasında yeni gelişme! Mahkeme tarih verdi...

Malikanenin eski çalışanlarından olan Maria Farmer, yaptığı açıklamalarda şoke eden ayrıntılara yer verdi.

Epstein'ın Zorro Ranch'te "insan ırkına kendi DNA'sını aşılamak" için yüzlerce reşit olmayan kızla cinsel ilişki yaşadığını belirten Farmer, bu malikanenin her santiminde kamera bulunduğunu söyledi.

Duvarlarda bulunan deliklerde, tuvalet ve banyolarda, yatak odalarında ve akla gelmeyecek daha bir sürü noktada binlerce gizli kamera olduğunu belirten Farmer, Epstein'ın bu görüntülerin hepsini kayıt altına aldığını belirtti.