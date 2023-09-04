UÇAĞIN KANADI KIRILDI

Balonlar ve pastalar dışında renkli bir cinsiyet açıklama eyleminde bulunmak isteyen çift, bir uçak kiralamaya karar verdi. Piper PA-25-235 Pawnee modeli bir uçak kiralayan çift, konukların üzerine bebeklerinin cinsiyetini belli eden renkte konfeti yağdırmak istedi.

Cinsiyet partisinde kan donduran facia! Yere çakılırken alkış tuttular!

DAVETLİLER KUTLAMAYA DEVAM ETTİ

Planlanan şekilde uçuşa başlayan ve konukların üzerine pembe bir toz bırakarak uçuşuna devam eden uçağın başına hiç düşünülmeyen bir kaza geldi. Çiftin birbirine sarıldığı, konuklarınsa açıklanan kız bebek haberini çılgınca alkışladıkları sırada kontrolünü kaybeden uçak, havada taklalar atarak yere çakıldı.