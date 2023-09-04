Dünya çapında yıllar içinde giderek daha popüler hale gelen cinsiyet açıklama partilerinde sıra dışı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Meksika'da yaşanan bir olay, bu tür partilerin nasıl kabusa dönüşebildiğini gözler önüne serdi.
Sosyal medyada viral olan olayda Meksikalı bir çift, bebeklerinin cinsiyetini ihtişamlı bir törenle duyurmak istedi. Meksika'nın Sinaloa kentinde bir kır bahçesinde gerçekleşen olayda büyük bir kalabalık çifte destek için alanda toplandı.
UÇAĞIN KANADI KIRILDI
Balonlar ve pastalar dışında renkli bir cinsiyet açıklama eyleminde bulunmak isteyen çift, bir uçak kiralamaya karar verdi. Piper PA-25-235 Pawnee modeli bir uçak kiralayan çift, konukların üzerine bebeklerinin cinsiyetini belli eden renkte konfeti yağdırmak istedi.
Cinsiyet partisinde kan donduran facia! Yere çakılırken alkış tuttular!
DAVETLİLER KUTLAMAYA DEVAM ETTİ
Planlanan şekilde uçuşa başlayan ve konukların üzerine pembe bir toz bırakarak uçuşuna devam eden uçağın başına hiç düşünülmeyen bir kaza geldi. Çiftin birbirine sarıldığı, konuklarınsa açıklanan kız bebek haberini çılgınca alkışladıkları sırada kontrolünü kaybeden uçak, havada taklalar atarak yere çakıldı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre pilotun ani manevrası nedeniyle kanadı kırılan uçak, parti alanının tam arkasına düştü. Alanda yer alan davetlilerse uçağın düştüğünü anlamadığı için alkışlayarak kutlama yapmaya devam etti.
Havacılık Güvenliği Ağı'na göre tek kişilik uçağın 32 yaşındaki pilotu Luis Angel N. İse, kaza sonrası enkazın altında yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan pilot, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.