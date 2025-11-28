Çizgi romana servet

BD'nin Teksas eyaletindeki bir müzayedede Superman çizgi romanının 1939 tarihli nadir nüshası açık artırmada rekor bir fiyata alıcı buldu. Üç kardeşin vefat eden annelerinin tavan arasında bulduğu Superman'in birinci sayısının nadir kopyası, 9.12 milyon dolara satılarak şimdiye kadarki en pahalı çizgi roman oldu. 'Superman No. 1', daha önce rekoru elinde bulunduran 'Action Comics No. 1'i geride bıraktı. Geçen yıl 6 milyon dolara satılan o tarihi çizgi roman, kapağında Superman'e yer vererek süper kahramanı dünyaya tanıtan ilk eser olmuştu.