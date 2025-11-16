Claudia Fırtınası Batı Avrupa’yı esir aldı: Felaketin bilançosu artıyor

Portekiz'de beraberinde getirdiği şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel sonucu perşembe günü 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Claudia Fırtınası, bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Olumsuz hava şartları, Portekiz'in güneyindeki Algarve bölgesinde bulunan sahil yerleşim yeri Albufeira'da hortum faciası yaşanmasına neden oldu.

Claudia Fırtınası, Portekiz'de hortuma neden oldu: 1 ölü, 28 yaralı | Video

Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli rüzgarlar yerel saat ile 11.00'dan 15.00'a kadar bölge halkına zor anlar yaşattı. Fırtına sırasında karavanların bulunduğu bir kamp alanında 85 yaşındaki İngiltere vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yetkililer ayrıca, kamp alanının yakınındaki bir otelde de 23 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.