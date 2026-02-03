Clinton çifti Epstein soruşturmasında Kongre’de ifade verecek

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili Kongre'de yürütülen soruşturma kapsamında ifade vereceği ifade edildi.

Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Clinton çiftinin Kongre'deki komiteyle "iyi niyetle müzakere ettiğini" duyurdu. Urena, Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın soruşturma kapsamında ifade vereceğini bildirdi.

"HERKESE UYGULANACAK BİR EMSAL OLUŞTURMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORLAR"

Urena açıklamasında, "Yemin altında bildiklerini size anlattılar, ama siz umursamadınız. Ancak eski Başkan (Bill Clinton) ve eski Dışişleri Bakanı (Hillary Clinton) orada olacaklar. Herkese uygulanacak bir emsal oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Denetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer ise Clintonların ifade vermeyi kabul etmelerinin ardında, haklarındaki "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamalarının bulunduğunu savundu. Comer, henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını belirtti.

"HER ŞEY SÖYLEYECEKLERİNE BAĞLI"

Ellerinde yazılı bir anlaşma olmadığını kaydeden Comer, teklife açık olduklarını ancak sürecin Clinton çiftinin vereceği ifadelere bağlı olduğunu ifade etti.

Bill ve Hillary Clinton'ın Kongre'de ne zaman ifade vereceğine ilişkin ise henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.

Bill ve Hillary Clinton çifti, 13 Ocak'ta, Epstein davasına ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturmada kendilerine gönderilen celbe uymayacaklarını ve ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Denetim Komitesi Başkanı Comer de Clinton çiftinin ifade vermeye gelmemesine karşın "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamasıyla dava açacağını bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin, Clinton çiftinin soruşturmada ifade vermeyi reddetmesi üzerine "mahkemeye itaatsizlik"ten yargılanmaları konusunda yaptığı oylamada, ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton 8'e karşı 34 oyla, eşi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise 15'e karşı 28 oyla "mahkemeye itaatsizlik"ten suçlu bulunmuştu.

Comer, daha sonra çiftin avukatı tarafından yapılan ve Bill Clinton'ın yazılı tutanaklı bir mülakata katılması ile Hillary Clinton'ın yeminli bir beyan sunması yönündeki teklifi reddederek, her ikisinin de komite önünde yeminli ifade vermesi gerektiğini belirtmişti.