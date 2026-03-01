Clinton üç maymunu oynadı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nde ifade veren eski ABD Başkanı Bill Clinton, tüm suçlamaları reddetti. X sosyal medya platformundan açıklama yapan Clinton, Epstein ile tanışıklığının, suçlarının ortaya çıkmasından yıllar önce sona erdiğini savundu. Epstein'in işlediği suçlardan haberdar olmadığını savunan Clinton, o dönemde bu suçlara dair en ufak şüphesinin olması halinde onu derhal yetkililere bildireceğini ifade etti. Bill Clinton'ın eşi eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da 26 Şubat'ta Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine New York'taki kapalı oturumda ifade vermişti.