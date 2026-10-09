CNN: İstanbul Havalimanı gökyüzüne hükmediyor
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, İGA İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını ele geçirmesini sayfalarına taşıdı. Yazıda, havalimanının devasa büyüklüğü, Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağı ve Avrupa'daki rakiplerine karşı sahip olduğu operasyonel esneklik vurgulandı. Yazıda, İstanbul'un tarihi İpek Yolu'ndan bu yana daima kilit bir ticaret merkezi olduğuna dikkat çekilirken, 21'inci yüzyılda havalimanının gökyüzüne hükmettiği ifade edildi. Ayrıca 2018 yılında açılan 12 milyar dolarlık havalimanının hızlı ve etkileyici bir ivme yakaladığını belirtti. Tek çatı altındaki 1.4 milyon metrekarelik terminalin dünyanın en büyüğü olduğu, 76.5 milyon metrekarelik toplam alanın ise Manhattan'dan daha büyük olduğu vurgulandı.
Haber Girişi