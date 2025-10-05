CNN sunucusundan skandal Gazze açıklaması: Tepkilerden sonra özür diledi

"Bir gençseniz telefonunuzu açıp gördüğünüz şey Gazzeli ölü bebek, Gazzeli ölü bebek, (ABD'li rapçi) Diddy ve Gazzeli ölü bebek. Tüm ana sayfa bu oluyor. Bu, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık değil. Bu, Batı'yı kendi içinde kasten bölmeye çalışan jeopolitik düşmanlık."

İran ve Katar'ın, sosyal medya platformu TikTok ve Instagram'da "devasa bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü" iddia eden Jones, şunları kaydetti:

ABD'li Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinden Yaqeen Enstitüsü Başkanı İmam Ömer Süleyman, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Jones'un bu ifadelerini "utanç verici ve alçakça" şeklinde niteleyerek "Van Jones, Gazzeli ölü bebekler seni bu kadar rahatsız ettiği için üzgünüm." yorumunu yaptı.

TEPKİLERDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Bu paylaşıma sosyal medya hesabından cevap veren Jones özür dileyerek "sosyal medyada kaosa yol açan dış düşmanlara dikkati çekmeye çalıştığını" savundu.

Jones, "Söylediklerim kolayca yanlış anlaşıldı ve söyleme şeklim düpedüz duyarsızcaydı. Gazze'de her gün bebekler ölüyor. Kimse bu gerçeği çarpıtmamalı ya da hafife almamalı. Her gün korku içinde yaşayan ve aile üyelerini defneden insanlardan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Çocuklar başta olmak üzere Gazzelilerin bir şaka malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Jones, Gazze'de olanların yürek burktuğunu ve saldırıların sona ermesi için dua ettiğini kaydetti.