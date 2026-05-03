CNN: Tahran’dan ABD üslerine büyük zarar
ABD'nin İsrail'in baskısıyla girdiği İran savaşındaki kaybının düşünülenden çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Pentagon'un "İran savaşında yaklaşık 25 milyar dolar harcandı" açıklamasının ardından gözler ABD'nin Körfez'de zarar gören üslerine çevrildi. ABD merkezli CNN International söz konusu üsleri mercek altına aldı. İran'ın hedef odaklı, hızlı ve yüksek teknoloji kullanarak saldırılar düzenlediği ve en az 8 ülkedeki 16 ABD üssüne büyük hasar verdiği belirlendi. Özellikle ABD'ye istihbarat sağlayan iletişim araçlarının hedef alındığı kaydedildi.