CNN’de cinsel taciz depremi! Ünlü sunucu ağabeyine neden yardımcı olduğunu açıklamıştı

Ünlü sunucu Chris Cuomo'nun haber kanalı CNN'deki işi, abisine cinsel taciz suçlamalarında aklamak için yardımcı olduğu öne sürülerek önce askıya alınmış ve bu hafta sonu işinden kovulduğu açıklanmıştı. Bugün açıklama yapan Chris Cuomo "CNN'deki görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim ancak size zaten abime neden ve nasıl yardımcı olduğumu açıkladım. Ne kadar düş kırıklığına uğratsa da şimdi söylememe izin verin, Cuomo Prime Time ve CNN'de en rekabetçi zaman dilimindeki 1 numaralı program ekibiyle daha fazla gurur duyamazdım" dedi.