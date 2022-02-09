CNN’de kan donduran iddia: Bazı sivilleri ABD askeri vurdu

"TEK PATLAMADA BU KADAR ÇOK İNSANIN ÖLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Haberde, 139 kişiyle yapılan görüşmeleri içeren ve üç buçuk ay süren ABD askeri soruşturma ekibi tarafından 4 Şubat'ta yapılan açıklamada, ABD Deniz Piyadelerinin patlamadan sonra iki kez ateş açtığı, mermilerden hiçbirinin kimseye isabet etmediğinin belirtildiği hatırlatıldı. Ancak 70'den fazla tanıkla ve ölenlerin aileleriyle konuşulduğu, tıbbi kayıtların incelendiği, olay yerinin video, fotoğraf ve seslerinin analiz edildiği; buna dayanarak da tek bir patlamada bu kadar çok insanın ölmesinin mümkün olmadığı aktarıldı.

TIBBİ PERSONELLE KONUŞULMAMIŞ

Saldırı kurbanlarına bakan beş hastanedeki sağlık personeli ve yöneticiler, kurşun yaralarının varlığını doğruladı ve bir doktor kurşunları kendisinin çıkardığını anlattı, hayatta kalanlar ve ölen bazı kişilerin aileleri ölü ve yaralıların bazılarının vurulduğu konusunda ısrar etti. ABD askeri soruşturması kapsamında Afganistan hastanelerinde, ABD ordusu dışındaki tıbbi personelle konuşulmadığı vurgulandı.

Araştırmada, Amerikan ve İngiliz yetkililerinin inkarlarına rağmen, terör saldırılarında silahların da yaralanma ve ölümlerde rol oynamış olabileceği ihtimalinin yüksek olduğu savunuldu.