Çobanbey ve Azez sanayi şehrine dönüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyalini verirken daha önceden Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'e bağlı Çobanbey ve Azez kentlerinde savaşın izleri silinerek hayat normale dönmeye başladı. Türkiye'nin girişimleriyle yeni bir çehreye bürünen Çobanbey ve Azez kentindeki organize sanayi bölgelerini, eğitim kurumlarını, hastanelerini ve toplu konut projelerini SABAH yerinde görüntüledi. Suriye'de oluşturulacak 7 sanayi bölgesinde 60 bin iş istihdamı sağlanacak. Çobanbey ve Azez Sanayi Bölgesi'nde işletme açan Suriyeli esnaf yüzlerce kişiye iş imkânı sunduklarını ve Türkiye'nin bölgede barışı sağladığını aktardı.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Çobanbey kentinde önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı, "Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde 1386 imalathane bulunuyor. Bu imalathanelerden 1355'i tamamlandı. İmalathanelerden 90'ı üretime başlamış durumda. Türkiye'nin güneyinde, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde 20 bin kişiye istihdam sağlanacak" dedi. Türkiye'nin girişimleriyle bölgede hayat normale dönüyor.