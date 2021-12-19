Çocuk katili Pentagon

New York Times
(NYT) gazetesinin yayınladığı ABD Savunma Bakanlığı
'na (Pentagon) ait gizli belgeler dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. 2014'ten beri elde edilen bin 300'den fazla Pentagon belgesini inceleyen gazete, aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce sivilin ABD tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Irak, Suriye ve Afganistan
'da düzenlenen hava saldırılarının büyük bir başarısızlık ile sonuçlandığının altının çizildiği haberde bu durum fiyasko olarak nitelendirildi.
İSTİHBARAT ZAFİYETİNE SIĞINDILAR
Aynı haberde söz konusu saldırılarda istihbarat zafiyeti yaşandığı ve bu nedenle hedeflerin imha edilemediği, bunun yerine çok sayıda sivilin öldürüldüğü bilgisi de yer aldı. Resmi rakamlara göre, bu operasyonlarda bin 500'e yakın sivil hayatını kaybetti. Ancak NYT'ın incelediği belgelere göre, sivil ölümler resmi rakamların çok üzerinde. Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Afganistan'da insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve bir intihar saldırganını hedef alan saldırısında, aralarında çocuklarında bulunduğu aynı aileden 10 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı. ABD Merkez Kuvvetler
(CENTCOM) Komutanı Frank McKenzie
saldırı ile ilgili "Bu bir hataydı ve içten özürlerimi sunuyorum" demişti. Haberde, Türkiye
detayı da dikkat çekti. 2016'da ABD ordusu, Doğu Musul'daki bir eve düzenlediği hava saldırısı ile Avustralyalı DEAŞ üyesi Neil Prakash
'ı öldürdüğünü bildirdi. Ancak Pentagon'un bu raporundan aylar sonra Prakash, Suriye'den Türkiye'ye geçerken yakalanmıştı.