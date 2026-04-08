Çocuk kıyafetlerinde zehirli metal uyarısı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Uzmanlar, çocuk kıyafetlerinde yer alan bazı kimyasallar konusunda uyarıyor. Independent'te yer alan habere göre, ABD'deki çocuk giysilerinde güvenlik sınırlarının ötesinde kurşun bulunuyor. Bilim insanları, kumaşı kısa süreliğine çiğnemenin bile çocukları zehirli metalin "zararlı seviyelerine" maruz bırakabileceğini belirtti. Asetat formundaki kurşun, boyaların kumaşa tutunmasını sağlamak ve parlak, kalıcı renkler elde etmek için düşük maliyetli bir yöntem olarak yaygın biçimde kullanılıyor. Fermuarlar, düğmeler ve çıtçıtlar da dahil çocuk kıyafetlerinin metal parçalarında bulunabiliyor. Çok sayıda çalışma, kurşunun her düzeyde zararlı olduğunu, davranışsal sorunlar, beyinle merkezi sinir sistemine zarar ve diğer olumsuz sağlık etkileriyle bağlantılı olduğunu gösterdi.