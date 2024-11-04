Çocuk ölümleri korkunç düzeyde

Katil İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor.Özellikle bir ayı aşkın süredir kuşattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde durum felaket. İşgal ordusu, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını ve daha önce bombaladığı evleri vurmaya devam ediyor. 'Etnik temizlik' yaparak bölgeyi tamamen insansızlaştırmak istiyor.İsrail ordusu önceki gece de Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına bomba yağdırdı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile Beyt Lahiya kentlerinde üç evi bombaladılar. Her iki saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Nezle bölgesinde düzenlediği saldırıda da 2 kişi öldü. Ayrıca güneydeki Refah kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda en az 17 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan tıbbi kaynaklar dün sabahtan sonra 13'ü kuzeyde olmak üzere 23 kişinin öldüğünü bildirdi.Terörist İsrail askerleri, kuzeydeki Filistinlilere ait onlarca evi patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu. Söz konusu bölgelerin birçok noktasından gece boyu dumanlar yükseldi. Çocuk katliamlarına dikkat çeken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da 48 saat içinde 50'den fazla çocuğun öldürüldüğünü duyurdu. Al Jazeera'ya konuşan Uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın) sağlık çalışanı Rachael Cummings, 48 saatte 50 çocuğun öldürülmesinin durumun korkunçluğunu gösterdiğini dile getirdi. Önceki gün Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu sırasında siyonist rejiminin sağlık merkezini vurmasına değinen Cummings, annelerin çocuklarının aşı esnasında bile güvende olmadığını düşündüğünü belirtti. Bombalar altında su getirmek, yiyecek bulmak, yakınına bakmak gibi roller üstlenen çocukların 'normallik duygusu'nun kalmadığını ifade eden Cummings, "Hiçbir çocuğun görmemesi gereken şeyler gördüler" dedi. İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 43 bin 341 Filistinli hayatını kaybetti, 102 bin 19 kişi yaralandı.