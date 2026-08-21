Çocuklar gece yarısı ekran başında
ABD'de açılan davalardaki iddialara göre, Meta sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma, "beğeni" sayıları, kişiselleştirilmiş bildirimler ve sürekli ödül hissi yaratan geri bildirim mekanizmalarıyla genç kullanıcıların dikkatini bilinçli olarak platforma bağlıyor. Davacı taraf, çocukların sosyal onaya daha duyarlı olduğunu ve dürtülerini kontrol etme becerilerinin henüz gelişmekte bulunduğunu savunuyor. California Başsavcılığı, Meta'nın bu kırılganlıklardan yararlanarak kullanıcıları platformda tuttuğunu, verilerini topladığını ve reklam gelirine dönüştürdüğünü ileri sürüyor. Federal mahkemenin haziran ayında verdiği ara kararda da Meta'nın iş modelinin kullanıcı dikkati ve kişisel verilerin reklam geliri için kullanılmasına dayandığı belirtildi. Aynı kararda, milyonlarca gencin Facebook ve Instagram'ı haftalık olarak gece yarısı ile sabah 04.00 arasında kullandığını gösteren şirket içi belgelere atıf yapıldı.
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