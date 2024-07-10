Çocuklar oynarken bomba yağdırdılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 38 bin 295'e çıktı. Siyonist rejim son günlerde gözünü Filistinli sivillerin sığındığı okullara ve kamplara dikti. Filistinlilerin büyük bir kısmı, İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle defalarca yerinden edildi. Filistinlilerin bir kısmı ise bölgelerini terk etmemek için çevredeki okullara sığınıyor. Üstelik okulların büyük bir kısmı Birleşmiş Millletler'e bağlı oluyor. Filistinli çocuklar, okullarda oyunlar oynayarak hayata tutunmaya çalışıyor. İsrail de bu okulları hedef alıyor. Son olarak Gazze'nin güneyinde sığınağa dönüştürülen bir okulu hedef alan İsrail saldırısında aralarından kadın ve çocukların olduğu en az 30 kişi hayatını kaybetti. Al Jazeera'de yayınlanan görüntülerde okulun bahçesinde maç yapıldığı ve kalabalık bir taraftar grubunun da etrafta toplandığı sırada bombanın düştüğü görüldü.Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden doktorlar, İsrail roketlerinin okuldaki çadırları vurduğunu ve ölü sayısının artmasını beklediklerini belirtti. BBC'ye konuşan görgü tanığı Ayman el Dahma, İsrail saldırısı sırasında bölgede yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu söyledi. İsrail son saldırı ile birlikte dört günde dördüncü katliamını yaptı. Saldırılarda en az 50 Filistinli öldü. Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda çocuk öldürüldü. İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli de yaralandı. Uzmanlara göre İsrail askerleri anne babalarını usandırmak için çocukları kasıtlı şekilde vuruyor. Sivilleri hedef alan bu saldırıların ardından İsrail ordusu, her katliamın ardından "Hamas üyelerini hedef aldık, Hamas üyeleri burayı merkez olarak kullanıyor" iddiasının arkasına saklanıyor.GAZZE kentinin güneybatısında İsrail saldırılarında yaralanan bazı Filistinliler, saatlerce yollarda oturup ambulansların gelip kendilerini almasını bekliyor. İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinde yeniden başlattığı kara saldırıları karşısında zorla tahliye emri verdiği El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından kuzeye gitmeye çalışan yaralılar kan kaybından ölüyor.BM'YE bağlı UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'deki 183 UNRWA okulunun üçte ikisinin hedef alındığını belirtti. İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı 320 okuldan 188'ine saldırdı. Katil İsrail, 7 Ekim'den beri 80 bin ton bomba attığı Gazze'de 114 okul ve üniversiteyi tamamen yerle bir etti.İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Filistinlilerden bölgeyi terk ederek orta kesimde bulunan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istedi. Yaklaşık 2.3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası haline geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1.9 milyonu zorla yerinden edildi.GAZZE kentinin güneybatısında İsrail saldırılarında yaralanan bazı Filistinliler, saatlerce yollarda oturup ambulansların gelip kendilerini almasını bekliyor. İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinde yeniden başlattığı kara saldırıları karşısında zorla tahliye emri verdiği El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından kuzeye gitmeye çalışan yaralılar kan kaybından ölüyor.Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama talebi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da Kongre'de yapacağı konuşma için ABD'ye yapacağı ziyaretin rotasını değiştirdi. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, Gazze Kasabı Netanyahu'nun tutuklanma korkusu nedeniyle ABD'ye giderken Avrupa'da mola vermekten kaçınmayı düşündüğünü aktardı.BİRLEŞMİŞ Milletle raportörleri, Gazze'de son zamanlarda açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle artan çocuk ölümlerinin, "kıtlığın Gazze Şeridi'nin tamamına yayıldığı konusunda şüphe bırakmadığını" duyurdu. BM uzmanları "İsrail hedefli açlık dayatıyor. Bu durum çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan ölmesine yol açıyor" açıklamasını yaptı.Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, nefret söylemi politikasında önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu. Şirket paylaşımlarda "Siyonizm" kelimesinin kullanımını yasakladı. Karar, İsrail yanlısı gruplar tarafından memnuniyetle karşılandı.