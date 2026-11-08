Çocuklar soğuktan titriyor
ÜÇ yılı aşkın süredir bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde her mevsim ayrı bir dram yaşanıyor. Devasa yıkımın ortasında hayatta kalmaya çalışan on binlerce Filistinli iyice hissedilen kış koşulları nedeniyle çaresizlik içinde. İnsani krizin yaşandığı bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin barındığı çadırları sular altında bıraktı. Alternatif barınma imkânı olmayan aileler, çocuklarını ve eşyalarını yağmur sularından koruyamıyor. Gazze'deki hükümet, 12 saat içinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 70 bin çadırın su altında kaldığını bildirdi. Yağışlar nedeniyle onlarca duvarın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 10 artarak 74 bin 640'a yükseldi.
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