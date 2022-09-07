‘Çocukları Avrupa vaadiyle Kandil’e götürüyorlar’

IRAK'takiKürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'nin (KYB) Erbil'e bağlı Köysancak ilçesi Başkan Yardımcısı Aso Kakereş, terör örgütü PKK'nın çocukları Avrupa vaadiyle savaşmaya götürdüğünü dile getirdi. PKK'nın sürekli IKBY hükümetine sorun çıkardığını belirten Kakereş, "2 yıldır PKK Köysancak'tan 12-13 yaşındaki birçok çocuğu Avrupa vaadiyle Karadağ ve Kandil'e götürdü" dedi. Kakereş, "Ardından o çocukları silah zoruyla evlerine geri getirdik. Biri Peşmerge Bakanlığı'ndaki bir komutanın yakınıydı. Sürekli olarak PKK ile bu sorunları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. KYB'li yetkili, "(18) Bu yaşın altındakiler çocuk sayılır ve yapılan olay da kandırmadır. Burada henüz 18 yaşına girmemiş çocuklar Avrupa'ya gitme hayali kurduğu için PKK onlarla irtibat kuruyor ve oraya götürme vaadiyle silah altına alıyor" şeklinde konuştu.