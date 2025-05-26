Çocukları canlı canlı yaktılar

Terör devleti İsrail 20 aydır bombalar ve açlıkla soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde dün sabah alçakça bir katliama daha imza attı. Barbar İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu. Ed-Durc Mahallesi'ndeki Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlenen saldırıda 18'i çocuk 36 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Okul çevresinde kurulan çadırlarda yangın çıktı. Kaynaklar, saldırı sonrası bölgede yanarak kömürleşmiş bedenlerin olduğunu, yerinden edilmiş insanların çığlıklarının yükseldiğini dile getirdi.

'TOPLU MEZAR GİBİYDİ'

Sosyal medyada yer alan görüntülerde çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bazılarının ise alevlerden kaçmaya çalıştığı görülüyor. Saldırıya şahit olanlar, yaşadıkları ve gördükleri dehşet anlarını anlattı. Okulun karşısında kalan Nevval Hasan, "Yanan küçük bedenleri gözlerimle gördüm.

Okul, yanan bir toplu mezara dönüştü" derken Ebu İbrahim, "Hepimizi öldürseler bile burayı terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Hükümet Medya Ofisi, İsrail'in mümkün olan en fazla sivil zayiatı vermek amacıyla yerinden edilmiş kişiler için barınma merkezlerini "kasıtlı ve sistematik bir şekilde" hedef aldığını söyledi. Cibaliye el-Beled bölgesinde de bir eve düzenledikleri saldırıda ise 19 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Böylece dün 55 kişiyi katlettiler. Can kaybı 54 bine dayandı. Öte yandan yardım ablukası ve bombardıman nedeniyle hastaneler çok zor durumda.

İNGİLİZ DOKTOR, GAZZE'YE YARDIM EDERKEN ÖLDÜ

İngiltere'de 20 yıl doktorluk yapan ve ileri evre akciğer kanseri teşhisi konulmasına rağmen yardım edebilmek için Gazze'ye gönüllü olarak giden Filistin asıllı Dr. Hadi Bedran, hayatını kaybetti. Bedran, 2024 yılının Mart ayında Gazze'ye gitti. Lübnan'da Filistinli bir mülteci ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Bedran, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türk vatandaşı biriyle evli olan Bedran, abluka altındaki bölgede kanserin ilerlemesi sebebiyle 23 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

İSRAİL'DE 'FİLİSTİN DEVLETİ' KORKUSU

Başta Avrupa olmak üzere Filistin'i devlet olarak tanımak isteyen ülkelerin sayısının artması İsrail'i çıldırttı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin'i tanıması halinde Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni tek taraflı ilhak etme tehdidinde bulundu. Israel Hayom gazetesi Saar'ın bu açıklamalarının, Fransa'nın öncülüğünde, Suudi Arabistan'ın da desteğiyle 18 Haziran'da New York'ta düzenlenmesi planlanan ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunulacak uluslararası konferans öncesinde geldiğine dikkati çekti. İspanya'da bir araya gelen Avrupa ve Arap ülkeleri de İsrail-Filistin için iki devletli çözümü görüştü. Malta ise gelecek ay Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını bildirdi.

HAMAS ATEŞKESİ KABUL ETTİ

Hamas yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul ettiği öne sürüldü. Witkoff'un teklifi, 10 rehinenin serbest bırakılması karşılığında 70 günlük ateşkes sağlanmasını içeriyordu. Hamas, ateşkesin sağlanması için İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesini de şart koşmuştu.