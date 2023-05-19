Çocukları denize terk ettiler

THE New York Times gazetesinin yayınladığı görüntüler, aralarında küçük çocukların da bulunduğu sığınmacıların Yunan Sahil Güvenliği tarafından yakalanarak denize götürüldüğü ve göçmen botlarına bindirilerek denizde terk edildiğini ortaya koydu. Yunan güvenlik güçleri, Midilli Adası'nda aralarında bir bebek, küçük çocuklar, kadınlar ve erkeklerden oluşan 12 kişiyi plakasız bir minibüsün içine kilitledi. Ardından göçmenler, bir sürat teknesine zorla bindiriliyor sonrasında ise bir Yunan Sahil Güvenlik gemisine nakledildi. Habere göre Yunanistan, Avrupa Birliği ve uluslararası hukuk ihlal ederek bu göçmenleri Ege Denizi'nin ortasında kaderine terk etti.