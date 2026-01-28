‘Çocuklarımızın beyni satılık değil’

Fransa Ulusal Meclisi, çocukların zihinsel gelişimini korumak amacıyla 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Çocuklarımızın beyinleri satılık değildir" çıkışıyla teknoloji devlerine sınır çizdi. Macron'un partisi Rönesans'tan milletvekili Laure Miller'in sunduğu tasarı, 21 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyuyla kabul edildi. Sosyal medya platformlarına genç kullanıcıların yaşının tespit edilmesi için önlemler alması şartı getirilmesini kapsayan tasarı, ayrıca liselerde öğrencilerin ders sırasında ve okul binası koridorlarında cep telefonu kullanımına yasak getirilmesini de içeriyor.