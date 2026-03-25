Çocukların esir tutulduğu tek askeri cezaevi İsrail’de

Dünya, İran savaşına odaklanmışken İsrail, bir yandan ateşkese rağmen Gazze'de soykırıma devam ediyor, diğer yandan da çeşitli bahanelerle hapishanelerde tuttuğu Filistinli çocuklara akıl almaz işkenceler yapıyor. Dünya, Epstein Adası'nda çocuklara yönelik kötü muamele karşısında şok geçirirken İsrail dünyada çocuklar için özel olarak tasarlanmış tek askeri hapishaneyi inşa etti. Çocuklar burada dayak yiyor, işkence ve tecavüze maruz kalıyorlar.

BM: DÜNYA İŞKENCELERE İZİN VERDİ

Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 9 bin 446 Filistinli, İsrail hapishanelerinde tutuluyor. Bunların 4 bin 691'i bir suçlama olmadan keyfi bir şekilde hapsedilen Filistinlilerden oluşuyor. Siyonist İsrail rejimi, insanlık dışı koşullarda tuttuğu bu Filistinlilere sistematik istismar, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyor ve açlığa mahkûm edip tıbbi tedaviden mahrum bırakıyor. İsrail, Ekim 2023'ten bu yana yapılan esir takası anlaşmalarında serbest bıraktığı 100 Filistinliyi tekrar gözaltına aldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese, uluslararası toplumun İsrail'in işkence uygulamaları için fiilen "izin verdiğini" dile getirdi. Albanese, hükümetleri Filistinlilere yönelik ihlallere göz yummakla suçladı.