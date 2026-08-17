Çocukların üzerinde ölümün gölgesi var
Siyonist İsrail ateşkese rağmen Gazze'de masum sivillere kan kusturuyor. Hamas kaynaklarının, dünya kamuoyuna duyurulması için SABAH'a özel derlediği veriler, Gazze'de ateşkes döneminde dahi süren zulmün boyutunu gözler önüne seriyor. Rakamlar, yaşanan insanlık dramının çarpıcı bilançosunu ortaya koyuyor. Anlaşma sürecinden itibaren ateşkes 4 bin 91 kez ihlal edildi. Bin 262 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden 300'ü aşkını çocuk. Gazze'ye girmesi gereken 180 bin yardım kamyonunun yalnızca 63 bin 94'ü ulaştı. Temiz suya erişim ise çok kısıtlı. İşgal güçleri Gazze'de ayakta kalan evleri uzaktan yıkmak için dört pervaneli insansız hava araçları kullanarak yerle bir ediyor. Hamas'lı yetkililer, ölümün gölgesinin Gazzeli çocuklar üzerinde kol gezdiğini söyledi.