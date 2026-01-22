Çocukların yeni ninnisi ambulansların sirenleri

İsrail'in nefes aldırmadığı Gazze'de sağlık çalışanları yetersiz tıbbi malzemeler, tahrip olmuş hastaneler altında görev yapıyor. Su, gıda ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığı Gazze'de sağlık sistemi büyük ölçüde çökmüş durumda. Yeryüzü Doktorları'nın Gazze'deki insani yardım süreçlerini koordine eden Doaa Talal Mohammad Alhelou, "Bombaların altında ilaçsız ameliyat yapıyoruz. Gecenin sessizliğini ambulans sirenleri bölüyor. Yaralı küçük bedenler, yetersiz beslenme nedeniyle aç kalan karınlar ve derin psikolojik travmalar taşıyan masum ruhlar çaresiz. Türk halkına gösterdikleri sürekli ve onurlu insani dayanışma için içten teşekkür ve minnet mesajı gönderiyorum" dedi.