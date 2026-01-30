COGAT: ‘Refah Sınır Kapısı pazar günü iki yönlü açılıyor’

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Refah sınır kapısının pazar günü her iki yönde de yeniden açılacağını duyurdu.

İNSANİ YARDIMLAR VE SİVİL GEÇİŞLER YENİDEN BAŞLIYOR

COGAT tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlandığı Refah Sınır Kapısı'nın pazar günü itibarıyla faaliyete geçeceği bildirildi. Açıklamada, sınır kapısının Filistinlilerin bölgeye giriş ve çıkışına izin verecek şekilde her iki yönde de açılacağı vurgulandı.