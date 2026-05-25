‘Çok ağır sistematik baskı yaşadık’
İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerde bulunan 3 Şilili aktivist ülkelerine döndü. Aktivistler, Santiago Uluslararası Havalimanı'nda, Filistin davası destekçileri, Filistin Enformasyon Merkezi ve Şili Filistin Topluluğu gibi kuruluşların temsilcileri tarafından karşılandı. Şiddet içerikli muameleye maruz kaldıklarını belirten Carolina Eltit, "Açıkçası bir ara geri dönemeyeceğimizi düşündük. Çok ağır, sistematik bir baskı yaşadık. Bazı insanları götürüyorlar ve geri getirdiklerinde o kişiler tamamen yıkılmış, kemikleri kırılmış ve kanlar içinde oluyordu" dedi. Claudio Caiozzi ise kendilerine yapılan şiddete tanık olduktan sonra Filistinli esirlerin durumunu düşünemediğini dile getirerek, "Filistin halkı ve sayıları neredeyse 9 bini bulan esirler, bunu her gün ve bin kat daha kötü şekilde yaşıyor" diye konuştu.