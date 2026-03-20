Çok korkuyorum beni bulamaz mısınız?

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki vahşetlerine dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 29 Ocak 2024 tarihinde soykırımcı İsrail askerlerinin ailesiyle birlikte önce tank ile vurduğu ardından arabalarına 350 kurşun sıktığı ve yardıma gelen sağlıkçıları da öldürdüğü katliamda yaşamını yitiren minik Hind Rajab'ın son sözleri yeniden gündeme geldi. The Voice of Hind Rajab filminin Oscar ödüllerinde yarışmasının ardından Hind Rajab'ın kendi sesiyle orijinal kayıt olan sözleri sosyal ağlarda binlerce kez paylaşılmaya başlandı:

Gelin beni alın... Lütfen.

Çok korkuyorum.

Beni bulamaz mısınız?

Hava kararıyor, korkuyorum.

Onlar uyanmıyor... hepsi kan içinde.

Tank var... bana ateş ediyorlar.

Konuşmuyorum çünkü konuşunca ağzımdan kan geliyor... ve elbisem kirleniyor, annemin temizlemek zorunda kalmasını istemiyorum. Yaklaşık 3 saat süren telefon konuşmasının ardından Rajab son nefesini vermişti. Arabalarına ise 12 gün sonra ulaşılabilmişti.