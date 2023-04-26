Çok şükür memleketteyiz

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen 301 Türk vatandaşı ile 203 Türk vatandaşını daha taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, İstanbul Havalimanı'nı indi. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan gece havalanan uçakla tahliye edilenler terminalde güllerle karşılandı. Tahliye edilenler arasında yer alan Riyad Sahil, "İlk etapta çok korktuk. Askerler arasında çatışma yaşanıyor. Merkezi yerlerde daha çok çatışma var. Orada 4-5 gün mahsur kalınca devletimiz araba temin etti. Sudan'dan Etiyopya'ya gittik. Uçak temin edilince geldik" dedi.Cem Harbelioğlu ise Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nin ayarladığı araçlarla Etiyopya'ya geldiklerini belirterek "Zorlu bir süreçti. Etiyopya'daki sıkıntılar daha fazlaydı. Gümrükte, tampon bölgede kaldık. Çocuklarla beraber yerde yattık. Dört gündür yollardayız. 20 yıldır Sudan'dayım. Ticaret yapıyorum. Bir sabah uyandık, savaşın başladığını gördük" ifadesini kullandı. Ömer Faruk Şişli ise, "Devletimize, elçiliklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar kapsamlı, bu kadar fazla vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren başka bir devlet olmadı daha önce. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.Sudanordusu, eski devletbaşkanı Ömer ElBeşir'in cezaevindenaskeri hastaneye transferedildiğini açıkladı. Beşir,2019'da darbeyle devrilmişti.Öte yandan Beşir dönemindekiyetkililerin bazılarının cezaevindenkaçtıkları ileri sürüldü.Çatışmalarda şimdiyekadar 500'e yakınkişi yaşamınıyitirdi.