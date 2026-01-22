Çöküşün itirafı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Davos Zirvesi'nde yaptığı çarpıcı konuşmada ABD liderliğindeki Batılı küresel sistemin iflas ettiğini ve artık yeni bir gerçekliğin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurallara dayalı düzen hikâyesinin kısmen sahte olduğunu bildiklerini ancak Amerikan hegemonyasının sağladığı bazı nimetler nedeniyle bu kurguya göz yumduklarını vurgulayan Carney, "Ancak artık bu dönem sona erdi. Kanada olarak biz vitrindeki o eski tabelayı indirdik. Eski düzenin yasını tutmak anlamsız" dedi. Konuşmasında Çek muhalif Vaclav Havel'in "Güçsüzlerin Gücü" adlı eserine atıfta bulunan Carney, komünist sistemde bir manavın inanmadığı halde vitrinine astığı "Dünyanın bütün işçileri, birleşin!" sloganına benzettiği mevcut uluslararası düzeni eleştirdi. Ülkelerin yıllarca "kurallara dayalı düzen" tabelasını astığını, ritüellere katıldığını ancak sistemin aslında en güçlülerin kendilerini kurallardan muaf tuttuğu bir yapı olduğunu bildiklerini söyleyen Carney'e göre, entegrasyonun artık karşılıklı fayda yerine bağımlılık ve zafiyet yarattığı bir dünyada, bu yalanı sürdürmek imkânsız hale geldi. Konuşmasının sonunda orta ölçekli güçlere seslenen Kanada Başbakanı, masada olmayanların menüde yer alacağını hatırlatarak ortak hareket etme çağrısı yaptı.

'ROL YAPMAYI BIRAKALIM'

Büyük güçlerin tek başına hareket edebileceğini ancak orta güçlerin bir hegemonla tek başına pazarlık yaptıklarında zayıf kalacaklarını ifade eden Carney, Kanada'nın enerji kaynakları, kritik maden rezervleri ve eğitimli nüfusuyla bu yeni dönemde "rol yapmayı bırakıp gerçeği adlandırarak" kendi yolunu çizdiğini belirtti. Carney bu yolda yürümek isteyen tüm ülkelerle işbirliğine açık olduklarını söyledi.

AB: ABD İLE ARTIK BİR YOL AYRIMINA GELDİK

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Strasbourg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ABD'nin Grönland nedeniyle gümrük vergileri uygulama hazırlığı konusunda yaptığı değerlendirmede ABD ile bir yol ayrımına geldiklerini belirterek, "Avrupa diyalog ve çözümü tercih ediyor ancak gerekirse birlik, aciliyet ve kararlılıkla hareket etmeye de tamamen hazırız" dedi. Costa da "Danimarka Krallığı ve Grönland ile tam dayanışma ve destek içindeyiz. Danimarka ve Grönland'ın geleceğine yalnızca Danimarka ve Grönland karar verebilir" ifadelerini kullandı.