Çölde trajik ölüm
NİJER ile Cezayir ve Mali arasındaki sınır bölgesinde bulunan çölde trajik bir olay yaşandı. Kamyonlarının arızalanması sonucu 49 Nijer vatandaşı susuzluktan hayatını kaybetti. Söz konusu kişilerin Assamaka'nın 80 km batısında bulunan ücra bir bölgede susuzluktan hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, vefat edenlerin Kurban Bayramı kutlamalarının ardından Mali'den döndükleri belirtildi. Yetkililer iki kişinin bu felaketten 50 kilometreden fazla yürüdükten sonra kurtulduğunu duyurdu.